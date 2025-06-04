تفاصيل جلسة 4 ساعات.. ميدو يسلم جون إدوارد مفاتيح الزمالك

كتب- محمد خيري:

قال الإعلامي خالد الغندور، إن أحمد حسام "ميدو" عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، حسم ملامح ملف التعاقدات الصيفية بالتعاون الكامل مع المدير الرياضي الجديد للنادي، جون إدوارد في جلسة مغلقة امتدت لأكثر من أربع ساعات.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "شهد الاجتماع اتفاقًا واضحًا على أن يكون إدوارد هو المسؤول الأول والأخير عن كل ما يتعلق بالتعاقدات، من ترشيح اللاعبين وحتى التفاوض معهم، في ظل الثقة الكبيرة التي يوليها له ميدو، والذي أشاد بخبراته الواسعة في سوق الانتقالات وعلاقاته الممتدة مع وكلاء اللاعبين ورؤساء الأندية داخل القارة السمراء".

وأضاف:" أكد ميدو أن لجنة التخطيط ستكتفي بإبداء الرأي الفني حول الصفقات المقترحة، على أن يتم رفع التصور النهائي والتوصية لمجلس الإدارة لاتخاذ القرار التنفيذي".

وأكمل: "الجلسة تطرقت كذلك إلى ملف اللاعبين الراحلين عن الفريق، حيث تم التأكيد على ضرورة تسويقهم بشكل احترافي يضمن تحقيق أقصى استفادة مادية من بيعهم".

واستطرد: "من المنتظر أن يتولى جون إدوارد مهامه رسميًا عقب نهائي كأس مصر، في وقت يضع فيه مجلس إدارة الزمالك وجماهيره آمالًا كبيرة عليه في بناء فريق قوي قادر على المنافسة، خاصة في ظل الاحتياجات الفنية الواضحة في عدة مراكز داخل صفوف الفريق".

واختتم: "ميدو وصف إدوارد بأنه فرس الرهان في مشروع الزمالك الجديد، معلقًا عليه مهمة قيادة صفقات ستكون محورية في مستقبل القلعة البيضاء".