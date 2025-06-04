أبذل الغالي والنفيس.. رسالة مؤثرة من محمود تريزيجيه لجماهير الأهلي

كتبت-هند عواد:

وجه محمود حسن تريزيجيه رسالة إلى جماهير النادي الأهلي قبل كأس العالم للأندية 2025، مشيرا إلى أنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق حلمهم.

وكتب تريزيجيه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "جماهير الأهلي الوفية، اليوم أعود إلى حيث بدأت الحكاية، إلى النادي الأهلي العظيم، الذي علّمني كيف يكون الشغف، وكيف تكون البطولة، وكيف يكتب الإنسان قصة كفاحه. عودة إلى أول مراوغة قمت بها، وأول هدف هتفت له القلوب، وأول بطولة قدمت من أجلها العرق وغلبتني فيها الدموع".

وأضاف: "لقد أيقظت هذه العودة الطفل الكامن في داخلي، ذاك الذي كان يحلم فقط بلمس الكرة على أرض التتش، ويرى في كل نداء من الجماهير وعدًا بحلم قادم، لقد تجدد الشغف، وتجدد العهد، لذلك أمدّ يدي بكل محبة وشكر إلى إدارة النادي، وزملائي اللاعبين، وجماهير الأهلي العظيمة، التي منحتني استقبال الأبطال، والله إن في قلبي لكم من المحبة والامتنان ما تعجز الكلمات عن وصفه، فأنتم نبض الأهلي، وسنده الحقيقي".

واختتم تريزيجيه: "أعدكم، أمام الله وأمام هذا الشعار الذي لا يُرفع إلا للذهب، أن أبذل الغالي والنفيس، وأن أقاتل في كل دقيقة من أجل أحلامكم، فما تعلمته في الأهلي أن العرق وسام، والكفاح شرف، والطموح لا يعرف حدودًا، فدعونا نبدأ هذه الرحلة معًا، فالتاريخ لا يُكتب بالكلمات، بل يُصنع بالأفعال".

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