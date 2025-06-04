كيف تسببت زوجة برونو فرنانديز في رفض عرض بـ200 مليون جنيه إسترليني؟

كتبت-هند عواد:

تسببت زوجة نجم مانشستر يونايتد برونو فرنانديز، في رفض عرض مالي ضخم من الدوري السعودي، وصلت قيمته 200 مليون جنيه إسترليني.

وكشف برونو فرنانديز، مساعدة زوجته له في "وضع أولوياته المهنية" في المقدمة قبل رفضه عرضًا مربحًا من الدوري السعودي للمحترفين.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن البرتغالي رفض عرضا قيمته 200 مليون جنيه إسترليني من الهلال السعودي، إلا أنه رفضه بسبب زوجته آنا بينيو، مشيرا إلى أنه لديه المزيد ليقدمه في الدوري الأوروبي الكبير.

وقال فرنانديز: "كانت هذه الإمكانية واردة، فقد اتصل بي رئيس نادي الهلال قبل شهر للاستفسار عن ذلك. كنتُ أنتظر بفارغ الصبر التفكير في مستقبلي. سأكون منفتحًا على هذا الأمر إذا رأى مانشستر يونايتد أن الوقت قد حان لي، تحدثتُ مع السيد روبن أموريم، الذي حاول جاهدًا إقناعي بالعدول عن هذا القرار. تحدثتُ مع النادي، الذي لم يكن مستعدًا للبيع، إلا إذا رغبتُ حقًا في الرحيل".

وأضاف:"لم نتحدث أبدًا عن المال؛ كان وكيل أعمالي هو من يتعامل مع هذا الأمر، وليس أنا. لقد تحدثت مع عائلتي لفهم ما إذا كان هذا هو ما أريده لمستقبلي، في الواقع، كانت زوجتي هي من طلبت مني ذلك - لم أوافق أو أرفض قط - لقد وضعت أولوياتي المهنية فوق كل اعتبار. كان من السهل عليّ اتخاذ القرار. كان روبن نيفيس وجواو كانسيلو معي، وهما شخصان تربطني بهما صداقة قوية".

قصة حب برونو فرنانديز

بدأت قصة حب فرنانديز وبينيو عندما كان قائد الشياطين الحمر يبلغ من العمر 17 عامًا فقط وتزوجا منذ عام 2015، وكشف فرنانديز العام الماضي أن آنا التي كانت تعمل كحكمة سابقة في كرة الصالات، اضطرت إلى دفع ثمن مواعيدهما المبكرة لأنه كان مفلسًا في سن المراهقة.

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