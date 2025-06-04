مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري الأمم الأوروبية

ألمانيا

- -
22:00

البرتغال

كأس رابطة الأندية

البنك الاهلي

- -
20:00

إنبي

كأس رابطة الأندية

الإسماعيلي

- -
20:00

سيراميكا كليوباترا

جميع المباريات

إعلان

"حسبي الله ونعم الوكيل فيمن آذاني".. رسالة غامضة من نجم الزمالك السابق

11:00 ص الأربعاء 04 يونيو 2025

نادي الزمالك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

وجه أحمد عيد عبد الملك رسالة غامضة، نجم الزمالك المدير الفني السابق لفريق غزل المحلة رسالة غامضة، عبر حسابه الشخصي.

ورحل "عبدالملك"، خلال الأيام القليلة الماضية، من تدريب فريق حرس الحدود، بعد مسيرة قصيرة لمدة 4 مباريات فقط، وتولى المهمة بدلا منه عبد الحميد بسيوني.

وكتب أحمد عيد عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "حسبي الله ونعم الوكيل في من أذاني اللهم بحق جاهك وجلالك وعزتك وعظمتك التي يهتز لها الكون أسألك بعزتك التي يهتز لها العرش ومن حوله اللهم انصرني على من ظلمني اللهم أنك لا ترضى الظلم لعبادتك اللهم أنك وعدتنا ألا ترد للمظلوم فأنت العدل والعدل قد سميت به نفسك اللهم انصرني على من ظلمني".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك أحمد عيد عبد الملك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
كيف تسببت زوجة برونو فرنانديز في رفض عرض بـ200 مليون جنيه إسترليني؟

إعلان

إعلان

مع الإطلاق الرسمي اليوم.. تعرف على مزايا خدمة الـ 5G
ارتفاع الحرارة.. تعرف على حالة الطقس في عيد الأضحى