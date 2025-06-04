كتب- محمد خيري:

وجه أحمد عيد عبد الملك رسالة غامضة، نجم الزمالك المدير الفني السابق لفريق غزل المحلة رسالة غامضة، عبر حسابه الشخصي.

ورحل "عبدالملك"، خلال الأيام القليلة الماضية، من تدريب فريق حرس الحدود، بعد مسيرة قصيرة لمدة 4 مباريات فقط، وتولى المهمة بدلا منه عبد الحميد بسيوني.

وكتب أحمد عيد عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "حسبي الله ونعم الوكيل في من أذاني اللهم بحق جاهك وجلالك وعزتك وعظمتك التي يهتز لها الكون أسألك بعزتك التي يهتز لها العرش ومن حوله اللهم انصرني على من ظلمني اللهم أنك لا ترضى الظلم لعبادتك اللهم أنك وعدتنا ألا ترد للمظلوم فأنت العدل والعدل قد سميت به نفسك اللهم انصرني على من ظلمني".