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بحضور نجوم الأهلي.. طاهر محمد طاهر يحتفل بحفل زفافه

01:28 ص الأربعاء 04 يونيو 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    الدبيس وبن شرقي من حفل زفاف طاهر محمد طاهر
  • عرض 12 صورة
    أفشة من حفل زفاف طاهر محمد طاهر
  • عرض 12 صورة
    تريزيجيه من حفل زفاف طاهر محمد طاهر
  • عرض 12 صورة
    تريزيجيه ووليد سليمان من حفل زفاف طاهر محمد طاهر
  • عرض 12 صورة
    الدبيس ويحيى عطية الله من حفل زفاف طاهر محمد طاهر
  • عرض 12 صورة
    مصطفى شوبير من حفل زفاف طاهر محمد طاهر1
  • عرض 12 صورة
    مصطفى محمج ونجوم الأهلي من حفل زفاف طاهر محمد طاهر
  • عرض 12 صورة
    مصطفى شوبير من حفل زفاف طاهر محمد طاهر
  • عرض 12 صورة
    نجوم الأهلي من حفل زفاف طاهر محمد طاهر
  • عرض 12 صورة
    من حفل زفاف طاهر محمد طاهر
  • عرض 12 صورة
    الدبيس من حفل زفاف طاهر محمد طاهر
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كتبت-هند عواد:

احتفل طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بحفل زفافه، مساء أمس الثلاثاء 3 يونيو، بحضور نجوم الأهلي ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي.

وحضر زفاف طاهر محمد طاهر كل من، مصطفى شوبير وكريم الدبيس وأشرف بن شرقي ويحيى عطية الله ومحمود تريزيجيه وياسر إبراهيم، إضافة إلى مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي.

وتسافر بعثة الأهلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، للمشاركة في كأس العالم للأندية، خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو 2025.

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طاهر محمد طاهر حفل زفاف نجوم الأهلي النادي الأهلي مصطفى محمد
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