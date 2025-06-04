بحضور نجوم الأهلي.. طاهر محمد طاهر يحتفل بحفل زفافه

كتبت-هند عواد:

احتفل طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بحفل زفافه، مساء أمس الثلاثاء 3 يونيو، بحضور نجوم الأهلي ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي.

وحضر زفاف طاهر محمد طاهر كل من، مصطفى شوبير وكريم الدبيس وأشرف بن شرقي ويحيى عطية الله ومحمود تريزيجيه وياسر إبراهيم، إضافة إلى مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي.

وتسافر بعثة الأهلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، للمشاركة في كأس العالم للأندية، خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو 2025.

اقرأ أيضًا:

خالفت اللوائح.. قرار عاجل من الأهلي ضد بطلة العالم للكاراتيه

يتحكم في الانتقالات.. آخر تطورات رحيل كريستيانو رونالدو عن النصر