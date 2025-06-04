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بعد 5 سنوات.. رمضان صبحي يرفع شعار "الطموح" ويتوج بكأس أفريقيا

08:00 ص الأربعاء 04 يونيو 2025
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    احتفال رمضان صبحي بكأس دوري الأبطال
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    انضمام رمضان صبحي إلى بيراميدز
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    إعلان بيراميدز ضم رمضان صبحي
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    رمضان صبحي يتوج بدوري أبطال أفريقيا
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    رمضان صبحي يتوج بدوري أبطال أفريقيا1
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    رمضان صبحي يتوج بدوري أبطال أفريقيا2
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    رمضان صبحي يحتفل بالسيجار
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    احتفال رمضان صبحي مع مايلي
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    تتويج رمضان صبحي بكأس دوري أبطال أفريقيا
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كتبت-هند عواد:

في 8 سبتمبر 2020، عقد نادي بيراميدز للإعلان عن أهم صفقاته، حسبما ذكر المدير التنفيذي للنادي ممدوح عيد، وهو رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق.

وقال رمضان صبحي في المؤتمر الصحفي: "تفاوضوا معي يوم 9 أغسطس والأمر انتهى في ثلاثة أيام فقط، فيه احترافية ووضوح في المفاوضات، وطموحاتي مع بيراميدز كبيرة، وهذا تحدي بالنسبة لي، الأمر ليس أموال أنا جاي نادي كبير، هنا بيتعاملوا مثل الخارج، طموح الناس هنا قريب من طموحي وأهدافي، وليس طموحي أن أسجل هدفا في الأهلي أو أي ناد، طموحي أكبر من ذلك".

وأثارت هذه التصريحات جدلا واسعا بين جماهير الأهلي آنذاك، خاصة أن مقطع فيديو تقديم الصفقة، ظهر فيه رمضان يشير على فمه بالسكوت.

ومنذ تلك اللحظة، اتخذت جماهير الأهلي من عبارة "طموح"، هتافا شهيرا في المباريات التي جمعت الأحمر ببيراميدز، وفي إحدى المواجهات هتفوا: "1 2 الطموح فين؟".

وبعد ما يقرب من 5 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد الماضي 1 يونيو، توج رمضان صبحي ببطولة دوري أبطال أفريقيا مع بيراميدز، للمرة الأولى في تاريخ النادي، وأثناء احتفالات اللاعبين، هتف رمضان: "طموح.. طموح.. طموح".

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كأس أفريقيا رمضان صبحي نادي بيراميدز ممدوح عيد
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