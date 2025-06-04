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ظهور وزير الرياضة في عزاء والدة عمرو الجنايني عضو لجنة التخطيط بالزمالك (صور)

12:04 ص الأربعاء 04 يونيو 2025
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    الخطيب
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    الخطيب
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    وزير الشباب والرياضة
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    محمود الخطيب
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كتب - يوسف محمد:

حرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على حضور عزاء والدة عمرو الجنايني عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك ورئيس اتحاد الكرة السابق.

وأقيم أمس الثلاثاء 3 يونيو الجاري، عزاء والدة عمرو الجنايني عضو لجنة التخطيط بالزمالك، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وأعلن عضو لجنة التخطيط بالزمالك أمس الإثنين وفاة والدته، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، جاء كالتالي: "إنا لله وإنا إليه راجعون صلاة الجنازة على أمي بعد أذان العصر في مسجد فاطمة الشربتلي، التجمع الخامس نسألكم الدعاء".

وبخلاف وزير الشباب والرياضة، شهد العزاء حضور عدد من الشخصيات الرياضية الهامة، على رأسهم محمود الخطيب رئيس الأهلي، حسين لبيب رئيس نادي الزمالك أيضًا.

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عمرو الجنايني نادي الزمالك مسجد الشرطة الشيخ زايد
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