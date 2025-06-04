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رسميا.. رفع إيقاف قيد الزمالك

12:02 ص الأربعاء 04 يونيو 2025
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    ياسر حمد: لم يتم تقييمه لمشاركته باللحظات الأخيرة من اللقاء.
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    ياسر حمد لاعب الزمالك وعبدالله السعيد
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    ياسر حمد
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    ياسر حمد لاعب الزمالك بقميص فلسطين
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    الفلسطيني ياسر حمد رقم 3
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كشف عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن النادي تلقى إخطاراً اليوم الثلاثاء، من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد برفع إيقاف القيد بشأن قضية الفلسطيني ياسر حمد لاعب الفريق السابق.

ويأتي ذلك بعدما قام النادي بسداد مستحقات اللاعب المتأخرة خلال الأيام القليلة الماضية، والمقدرة بحوالي مليون و700 ألف جنيه.

وكان الزمالك سبق ونجح في سداد مستحقات كل من البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الأسبق للفريق والمقدرة بحوالي مليون يورو، بجانب سداد مستحقات المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق الأسبق والتي كانت مقدرة بحوالي 983 ألف دولار.

رفع إيقاف قيد الزمالك

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الزمالك قيد الزمالك رفع قيد الزمالك عمرو أدهم ياسر حمد
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