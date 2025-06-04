كتب - محمد القرش:

تصوير - نهاني رجب

أقيم عزاء والدة عمرو الجنايني عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك اليوم الثلاثاء، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحرص عدد من نجوم كرة القدم المصرية على حضور العزاء، حيث تواجد وفد من النادي الأهلي يقوده محمود الخطيب، حيث شمل كل من: محمد الدماطي - طارق قنديل - خالد مرتجي.

كما حضر العزاء كل من: محمد فضل وطارق يحيى وجمال عبد الحميد، بجانب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحسين لبيب رئيس نادي الزمالك.