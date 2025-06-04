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الخطيب وأشرف صبحي.. نجوم كرة القدم في عزاء والدة عمرو الجنايني

12:00 ص الأربعاء 04 يونيو 2025
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
    حسين لبيب من عزاء والدة عمرو الجنايني (1)
  • عرض 22 صورة
    أيمن يونس
  • عرض 22 صورة
    حسين لبيب من غزاء والدة عمرو الجنايني (1)
  • عرض 22 صورة
    حسين لبيب من عزاء والدة عمرو الجنايني (2)
  • عرض 22 صورة
    حسين لبيب من غزاء والدة عمرو الجنايني (3)
  • عرض 22 صورة
    خالد مرتجي وقنديل
  • عرض 22 صورة
    طارق يحيى وجمال عبد الحميد
  • عرض 22 صورة
    حسين لبيب من غزاء والدة عمرو الجنايني (2)
  • عرض 22 صورة
    أشرف صبحي
  • عرض 22 صورة
    عصام العرجاني (2)
  • عرض 22 صورة
    عصام العرجاني (1)
  • عرض 22 صورة
    عصام العرجاني (3)
  • عرض 22 صورة
    محمد الدماطي
  • عرض 22 صورة
    محمد فضل
  • عرض 22 صورة
    عصام العرجاني (4)
  • عرض 22 صورة
    عصام العرجاني (5)
  • عرض 22 صورة
    محمود الخطيب
  • عرض 22 صورة
    محمود الخطيب (2)
  • عرض 22 صورة
    محمود الخطيب (1)
  • عرض 22 صورة
    ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز
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    مدحت العدل الرئيس السابق لنادي الزمالك
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كتب - محمد القرش:

تصوير - نهاني رجب

أقيم عزاء والدة عمرو الجنايني عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك اليوم الثلاثاء، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحرص عدد من نجوم كرة القدم المصرية على حضور العزاء، حيث تواجد وفد من النادي الأهلي يقوده محمود الخطيب، حيث شمل كل من: محمد الدماطي - طارق قنديل - خالد مرتجي.

كما حضر العزاء كل من: محمد فضل وطارق يحيى وجمال عبد الحميد، بجانب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحسين لبيب رئيس نادي الزمالك.

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عزاء والدة عمرو الجنايني الخطيب محمود الخطيب أيمن يونس وزير الرياضة أشرف صبحي عمرو الجنايني
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