أيمن الرمادي يصدم زيزو قبل نهائي الكأس

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، بقيادة أيمن الرمادي، استبعاد أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول، من معسكر الفريق، استعدادا لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر، المقرر لها غدا الخميس على ستاد القاهرة الدولي، في الثامنة والنصف مساء.

وانتظم الفريق الأبيض، في معسكرا مغلقا صباح أمس الثلاثاء، يستمر حتى موعد المباراة يوم الخميس المقبل.

ووفقا لمصدر مطلع، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أكد أنه تم استبعاد زيزو من معسكر الفريق لعدة أسباب، أهمها عدم جاهزيته من الناحية البدنية والفنية، نظرا لابتعاده عن المباريات في الفترة الماضية.

وأوضح المصدر، أن السبب الآخر، عدم تشتيت زهن اللاعبين، خاصة وأن اللاعب حديث الجميع في الفترة الحالية، نظرا لأزمة عقده واقترابه بشدة من الرحيل والانتقال للنادي الأهلي.