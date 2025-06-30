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"لديه أكثر من عرض".. الأهلي يعلن موقفه من رحيل رضا سليم

11:19 م الإثنين 30 يونيو 2025
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  • عرض 7 صورة
    رضا سليم ووسام أبو علي
  • عرض 7 صورة
    رضا سليم
  • عرض 7 صورة
    رضا سليم
  • عرض 7 صورة
    رضا سليم من تدريبات الأهلي اليوم
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    رضا سليم
  • عرض 7 صورة
    رضا سليم
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، موقفهم من العروض التي وصلت للمحترف المغربي بصفوفهم رضا سليم.

وقال يوسف، في تصريحات رسمية أوردها الموقع الرسمي للأهلي، اليوم الإثنين:"رضا سليم تلقى أكثر من عرض محلي للشراء أو الإعارة".

وأتم المدير الرياضي تصريحاته بقوله:"نبحث الأمر بما يتماشى مع الرؤية الفنية للفريق ومصلحة اللاعب في الوقت نفسه".

وكان الأهلي قد تعاقد مع اللاعب صاحب الـ 25 عاماً قادمًا من الجيش الملكي الرباطي بالانتقالات الصيفية لموسم 23/24.

وشارك الجناح الأيمن بقميص الأهلي منذ قدومه بـ 44 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3.

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