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الأهلي يكشف تطورات الحالة الصحية لمروان عطية قبل الخضوع لعملية جراحية

11:15 م الإثنين 30 يونيو 2025

مروان عطية

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كتب ـ محمد الميموني:

أعلن النادي الأهلي خضوع لاعبه مروان عطية لفحوصات جديدة تمهيدًا للخضوع لعملية جراحية.

وقال أحمد جاب الله،طبيب فريق الأهلي في تصريحات رسمية اليوم الإثنين:"مروان عطية يخضع لفحوصات طبية جديدة تمهيداً لإجراء جراحة "الفتق" خلال الأيام القليلة القادمة حيث عاني من بعض الآلام منذ فترة وتم تأجيل الجراحة أكثر من مرة لحاجة الفريق إلى جهوده".

ويذكر أن مروان عطية قد تألق مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية النسخة الجديدة لموسم 2025.

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