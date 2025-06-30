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"قدما الكثير للفريق".. الأهلي يعلن رسميًا موقفه من استمرار الشحات وأفشة

11:08 م الإثنين 30 يونيو 2025
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    أفشة وحسين الشحات
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي عن موقف ثنائي فريقه حسين الشحات ومحمد مجدي "أفشة" من الاستمرار مع الفريق.

وأوضح محمد يوسف، في تصريحات أوردها الموقع الرسمي للأهلي، اليوم الإثنين، أن ما يتردد بخصوص التفريط في اللاعبين حسين الشحات ومجدي أفشة لا أساس له من ‏الصحة.‏

وأوضح المدير الرياضي للأهلي أن الثنائي قدم الكثير مع الفريق على مدار السنوات الماضية وحققا مع الأهلي إنجازات عديدة.‏

وأتم يوسف تصريحاته بقوله:"ننتظر منهما المزيد من العطاء مع زملائهما في المرحلة القادمة، لاسيما وأنهما من العناصر التي تتميز بالكفاءة ‏والانضباط، فهما من اللاعبين المخلصين".

وتعرض الثنائي لانتقادات جماهيرية خلال الفترة الماضية بسبب الأداء الذي ظهرا به خلال منافسات النسخة الجارية من كأس العالم للأندية.

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محمد يوسف حسين الشحات أفشة الأهلي
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