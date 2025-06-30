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رسميا.. الزمالك يوجه الشكر لأيمن الرمادي وجهازه الفني

11:05 م الإثنين 30 يونيو 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    أيمن الرمادي (1)
  • عرض 9 صورة
    أيمن الرمادي وعمر جابر من مؤتمر الزمالك
  • عرض 9 صورة
    أيمن الرمادي وعمر جابر من مؤتمر الزمالك
  • عرض 9 صورة
    أيمن الرمادي وعمر جابر من مؤتمر الزمالك
  • عرض 9 صورة
    أيمن الرمادي وعمر جابر من مؤتمر الزمالك1
  • عرض 9 صورة
    أيمن الرمادي
  • عرض 9 صورة
    أيمن الرمادي من تدريبات الزمالك
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    أيمن الرمادي وعمر جابر من مؤتمر الزمالك1
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كتب ـ محمد الميموني:

وجه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، الشكر إلى أيمن الرمادي على الفترة التي قضاها مع النادي مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، والتي تكللت بالحصول على بطولة كأس مصر.

وتمنى مجلس إدارة الزمالك التوفيق للكابتن أيمن الرمادي في الفترة المقبلة.

ووجه مجلس إدارة الزمالك، عبر بيان رسمي صادر اليوم الإثنين، الشكر إلى الجهاز الفني المساعد لأيمن الرمادي، وأشاد بدور كلٍّ منهم مع الفريق.

وضمّ الجهاز المعاون للرمادي كل من: أيمن عبد العزيز مدربًا عامًا، وأحمد سمير، وحمادة السيد مدربَين مساعدَين، وعماد المندوه مدربًا لحراس المرمى، وماريو تومليانوفيتش مخططًا للأحمال، ومحمد الشافعي معدًّا بدنيًا، ومحمد طارق محللًا للأداء.

ووجه مجلس إدارة الزمالك الشكر إلى وائل القباني، مدير الكرة بالفريق، وثمّن المجلس جهوده كأحد أبناء النادي في الفترة التي تولى فيها المسؤولية قبل نهاية الموسم الماضي، كما وجه مجلس الإدارة الشكر إلى الجهاز الطبي للفريق، برئاسة محمد أسامة، الذي عمل مع النادي لسنوات، وقدم مجهودًا كبيرًا يقدره المجلس

وكان مصدر قد أوضح في وقت سابق من اليوم بتصريحات خاصة لمصراوي إلى أنه مسؤوليه قد أتموا الاتفاق مع المدرب البلجيكي يانييك فيريرا الذي وقع بالفعل على عقود تدريب الفريق وتسلم التقارير الخاصة باللاعبين.

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