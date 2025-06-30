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"ليس الوحيد لضمان استقرار الفريق".. الأهلي يعلن رسميًا تعديل عقد إمام عاشور

10:53 م الإثنين 30 يونيو 2025
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    بكاء إمام عاشور بعد إصابته (3)
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، عن عزمهم تعديل عقد إمام عاشور وفقًا للرؤية الفنية؛ لضمان استقرار الفريق في الفترة القادمة.

وقال يوسف، في تصريحات أوردها الموقع الرسمي لناديه اليوم الإثنين:"هناك نية لتمديد عقود بعض اللاعبين وفقًا للرؤية الفنية؛ لضمان استقرار ‏الفريق وحاجته في الفترة القادمة".

وأتم المدير الرياضي للأهلي تصريحاته بقوله:"إمام عاشور، لاعب الفريق من بين هذه المجموعة من اللاعبين إذ افتقد الفريق جهوده في بطولة كأس العالم للأندية ‏بسبب الإصابة التي لحقت به في مباراة الافتتاح".

وكان الأهلي قد تعاقد مع لاعب الوسط صاحب الـ 27 عاماً خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2023/24 قادمًا من نادي ميتيلاند الدنماركي.

وشارك لاعب الوسط المهاجم بقميص الأهلي بـ 86 مباراة سجل خلالها 30 هدفًا وصنع 19 لزملائه.

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