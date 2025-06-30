الأهلي يكشف سبب اجتماع الخطيب بمحمد يوسف وريبيرو

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن النادي الأهلي عقد رئيس مجلس إدارته محمود الخطيب اجتماعاً مساء اليوم الإثنين بكلاً من المدير الرياضي محمد يوسف والمدير الفني للفريق خوسيه ريبيرو.

وأشار النادي الأهلي، عبر بيان رسمي صادر عقب الجلسة، إلى أن الجلسة شهدت الاتفاق على كافة الأمور الخاصة بالاستعداد للموسم الجديد.

وأوضح النادي أن الجلسة أسفرت عن الاتفاق على إقامة معسكر إعداد للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان الأهلي قد أنهى الموسم الماضي 2024/25 بالتتويج ببطولة الدوري وكأس السوبر فيما غادر النسخة الجارية من بطولة كأس العالم للأندية بعد نهاية دور المجموعات.

الأهلي تذيل جدول ترتيب مجموعته برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن نظيره بورتو البرتغالي الذي حلّ ثالثًا.

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