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رسميًا.. الأهلي يعلن موقفه النهائي من رحيل وسام أبو علي

10:12 م الإثنين 30 يونيو 2025
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    وسام أبو علي يقضي إجازته في أمريكا (2)
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    هدف وسام أبو علي
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    وسام ابو علي
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    وسام أبو علي
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    احتفال وسام أبو علي (4)
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    احتفال وسام أبو علي (1)
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    وسام أبو علي رجل مباراة الأهلي وبورتو
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    وسام أبو علي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن النادي الأهلي تمسكه باستمرار المهاجم الفلسطيني بصفوفه وسام أبو علي رغم تلقيه عدة عروض خلال الفترة الماضية.

وأشار النادي الأهلي عبر بيان رسمي صادر اليوم الإثنين إلى أن رئيس مجلس إدارة الناي بجانب المدير الفني للفريق خوسيه ريبيرو والمدير الرياضي قد عقدوا اجتماعاً اليوم وقرروا عدم التفريط في اللاعب وفقًا للرؤية الفنية وحاجة الفريق إلى جهوده بالمرحلة المقبلة.

وأتم النادي بيانه بالتنويه إلى أن المهاجم الفلسطيني قد تلقى العديد من العروض خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتألق المهاجم صاحب الـ 26 عاماً بقميص الأهلي خلال النسخة الجارية من كأس العالم للأندية إذ سجل ثلاثة أهداف خلال مباراة بورتو البرتغالي في ختام دور المجموعات والتي انتهت برباعية لكل فريق.

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع المهاجم الفلسطيني الدولي خلال الانتقالات الشتوية لموسم 2023/24 قادمًا من نادي سيريوس السويدي.

وشارك اللاعب بقميص الأهلي بـ 60 مباراة سجل خلالها 38 هدفًا وصنع 10 لزملائه.اقرأ أيضًا:
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