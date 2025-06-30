كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف الأمين العام للاتحاد الكويتي لكرة القدم، صالح المجروب، عن كواليس طلبهم استضافة بطولة السوبر المصري في نسختها المقبلة.

وقال المجروب في تصريحات لقناة الأهلي اليوم الإثنين:"وضعنا في شهر نوفمبر الماضي استراتيجية لاستضافة البطولات الرياضية الكبرى ومن ضمنها السوبر المصري لشعبية الكرة المصرية في دولة الكويت وخارجها لذا كان هنا توجه منها للتقدم بطلب لاستضافة المسابقة".

وكان مصدر قد أوضح في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق أن النسخة المقبلة من بطول السوبر ستتم إقامتها بالطريقة ذاتها التي أُقيمت بها النسخة الماضية:"بطل الكأس سيواجه النادي المشارك بالبطاقة الذهبية وبطل الدوري سيواجه بطل الرابطة ثم يلتقي الفائز من كل مباراة بالأخر في النهائي"، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وأشار الأمين العام للاتحاد الكويتي لكرة القدم، إلى أن البطولة سيتم إقامتها بمشاركة 4 أندية وسيتم الاتفاق مع الاتحاد المصري لتحديد المواعيد النهائية للبطولة:"أعتقد أن التوقيت الأفضل إقامتها في شهر ديسمبر أو نوفمبر أو يناير في الأجواء الشتوية بشكل عام، ولكن الموعد المناسب لإقامة البطولة تحدده جميع الجهات من لإنجاحها بسبب مراعاة الحضور الجماهيري أيضًا".

وردّ المجروب على أن البطولة ستكون بجوائز مالية غير مسبوقة بقوله:"هذه ضمن الترتيبات وبالتأكيد لا نفصح عنها ولكن أعتقد أن الجوائز ستكون على قدر الأندية المشاركة في البطولة".

وأتم الأمين العام للاتحاد الكويتي تصريحاته بقوله:"أعتقد أن الملعب سيكون 50-50 بين الجماهير المصرية والكويتية لأن هناك العديد من الجماهير الكويتية تتابع الدوري المصري".

كان الأهلي قد حسم لقب موسم 2024/25 من الدوري فيما توّج الزمالك بلقب الكأس بينما توّج فريق سيراميكا كليوباترا بكأس عاصمة مصر ـ كأس الرابطة ـ.

يذكر أن الأهلي قد توّج بلقب النسخة الماضية من بطولة السوبر على حساب نظيره الزمالك بركلات الترجيح بعدما انتهت المباراة بالتعادل السلبي.

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