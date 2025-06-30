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بعد 8 سنوات.. طبيب الزمالك محمد أسامة يعلن رحيله عن النادي

08:58 م الإثنين 30 يونيو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    طبيب الزمالك محمد أسامة يعلن رحيله عن النادي
  • عرض 5 صورة
    طبيب الزمالك محمد أسامة يعلن رحيله عن النادي
  • عرض 5 صورة
    طبيب الزمالك محمد أسامة يعلن رحيله عن النادي
  • عرض 5 صورة
    طبيب الزمالك محمد أسامة يعلن رحيله عن النادي
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أعلن رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، محمد أسامة، رحيله عن منصبه بعد 8 سنوات قضاها رفقة الفريق الأول لكرة القدم.

وكتب أسامة، عبر حسابه الشخصي بمنصة فيسبوك اليوم الإثنين:"بعد ٨ سنوات من الفخر والعمل كرئيس للجهاز الطبي بنادي الزمالك قررت أن الوقت قد حان لبدء مرحلة جديدة في مسيرتي المهنية".

وأضاف رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك:"كانت فترة عملي في الزمالك مليئة بالتحديات والنجاحات والتجارب التي أفتخر بها، وأتوجه بالشكر لمجالس الإدارات و اللاعبين والأجهزة الفنية على مدار سنوات والجهاز الإداري ورجال المهمات".

وأتم أسامة تدوينته بقوله:"وأشكر بكل حب أفراد الجهاز الطبي شركاء النجاح سنين طويلة،وأخيراً مافيش كلام ممكن يوصف حبي وتقديري لجماهير الزمالك على كل الحب والدعم.. شكرًا جزيلاً لكل فرد فيكوا.هذه ليست نهاية، بل بداية جديدة بإذن الله.. شكرًا على الثقة والدعم".

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