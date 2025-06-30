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بعد خصم 4.5 مليون دولار من العين.. هل سيتكرر الأمر مع الأهلي؟ (خاص)

08:48 م الإثنين 30 يونيو 2025
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كتب ـ رمضان حسن:

كشف مصدر عن موقف النادي الأهلي بعد التقارير الإماراتية التي أشارت في وقت سابق من اليوم الإثنين إلى خصم مبلغ 4 ملايين و 485 ألف دولار من أصل المكافآة التي حصل عليها فريق العين في بلادها نظير المشاركة بالنسخة الجارية لكأس العالم للأندية 2025 والتي بلغت 11.5 مليون دولار.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم، إلى أن النادي الأهلي يعمل حاليًا بالفعل على تجهيز ملفًا ضريبيًا خاصًا بمشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2025، ليتم تسوية قيمة الضرائب الخاصة به في البطولة.

الأهلي كان قد حصد على مكافآة 9.55 مليون دولار نظير مشاركته في البطولة بجانب 2 مليون دولار نظير التعادل أمام إنتر ميامي الأمريكي و بورتو لتصل قيمة المكافآة المستحقة له 11.55 مليون دولار، قبل خصم الضرائب.

وأوضح المصدر ذاته أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سيخصم نسبة الضرائب من الأهلي بعد الانتهاء من ملف الضرائب.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية النسخة الجارية من كأس العالم للأندية لأول مرة بمشاركة 32 فريقًا خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو المقبل.

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