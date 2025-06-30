كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي باريس سان جيرمان تدعيم صفوف فريق كرة اليد باللاعب المصري عبدالرحمن فيصل قادمًا من صفوف النادي الأهلي.

وأشار نادي باريس سان جيرمان، عبر بيان رسمي صادر اليوم الإثنين، إلى أن اللاعب صاحب الـ 29 عاماً وقع على عقود لتمثيل فريق كرة اليد لموسم 2025/26.

وذكر النادي الفرنسي عبر البيان ذاته:"عبدالرحمن الذي ينشط في مركز الظهير الأيسر لاعب متعدد المواهب، قادر على الهجوم القوي والدفاع الفعال، شخصيته المتوازنة تجعله إضافة قيّمة للفريق، كما أن حسه الفني وقدرته على التألق بسرعة في اللعب الهجومي والدفاعي يجعلان منه لاعبًا متكاملًا وحازمًا".

ويضم فريق باريس سان جيرمان لكرة اليد المحترف المصري الذي ينشط في المركز الظهير الأيمن يحيى عمر.

يذكر أن المدير الفني لفريق كرة اليد بنادي باريس سان جيرمان ستيفان مادسن سبق وكان مديرًا فنيًا لفريق الأهلي.

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