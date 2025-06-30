كتب ـ محمد خيري:

كشف مصدر عن تطورات ملف المدرب على طاولة مجلس إدارة نادي الزمالك ضمن التحضيرات للموسم الرياضي الجديد.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين إلى أن الزمالك أتم الاتفاق مع المدرب البلجيكي يانييك فيريرا الذي وقع بالفعل على عقود تدريب الفريق وتسلم التقارير الخاصة باللاعبين.

وأضح المصدر أن المدرب صاحب الـ 44 عاماً سيصل إلى القاهرة يوم الأربعاء تمهيدًا للإعلان الرسمي.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن فيريرا قد وصل إلى القاهرة قبل أسبوع لرؤية الأوضاع بنادي الزمالك على أرض الواقع قبل التوقيع، منوهًا إلى أن الإدارة كانت تتفاوض مع مدرب برتغالي ولكن لم يتم التوصل لاتفاق معه.

ولا يعد فيريرا غريبًا على المنطقة العربية فله ثلاثة تجارب بالدوري السعودي كمدرب مساعد بنادي الشباب وكمدير فني لنادي الفتح ونادي الرياض.

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