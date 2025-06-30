كتب ـ محمد الميموني:

كشف عاطف حنفي، المشرف العام على الكرة بنادي فاركو، عن موقف النادي من العروض المقدمة لياسين مرعي، مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال حنفي، في تصريحات لبرنامج" لعبة والتانية" مع الإعلامي كريم رمزي، عبر إذاعة ميجا إف إم اليوم الإثنين: "أحمد خطاب المدير الفني للفريق، ليس لديه أزمة في رحيل أي لاعب، وياسين مرعي حوله الكثير من الأحاديث عن العروض".

وأضاف حنفي، ياسين مرعي لديه عروض من البرتغال، بالإضافة أيضا لأحمد شريف، وننظر إلى المصلحة المشتركة بين اللاعب والنادي حال وجود عرض مناسب، ورغبة اللاعب رقم واحد بالنسبة لنا.

واختتم عاطف حنفي، قائلاً: "رغبة ياسين مرعي هي رقم واحد بالنسبة لنا، واللاعب من حقه أن يختار النادي الذي يريد اللعب له دون أي ضغوطات".

يذكر أن ياسين مرعي لعب 60 مباراة مع فاركو سجل خلالها هدفين وصنع هدفًا، فيما شارك مع الزمالك بثلاث مباريات.

ويرتبط اسم اللاعب بدخول ناديا الأهلي والزمالك في مفاوضات للتعاقد مع اللاعب صاحب الـ 23 عاماً خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية