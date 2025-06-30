رسميًا.. محمد شوقي مديرًا فنيًا لزد (فيديو)

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي زد التعاقد مع محمد شوقي ليكون مديرًا فنيًا لفريقه في الموسم الرياضي المقبل 2024/25.

ونشرت الحسابات الرسمية لنادي زد عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو اليوم الإثنين للإعلان عن التعاقد مع محمد شوقي، مُذيلاً إياه بتعليق:"البداية الجديدة تبدأ من هنا.. القيصر محمد شوقي مديرًا فنيًا لفريقنا الأول".

وكان زد قد أنهى الموسم الماضي من الدوري الممتاز متصدرًا لمجموعة الهروب من الهبوط برصيد 32 نقطة.

وتعد هذه هي التجربة الأولى لمحمد شوقي في مقعد المدير الفني.

شوقي صاحب الـ 43 عاماً اتجه للعمل التدريبية بعد اهتزاله اللعب مباشرة إذ عمل كمدرب مساعد في وادي دجلة خلال الفترة من موسمي 2016/17 حتى 2017/18 ثم عمل كمدرب مساعد في المنتخب الأولمبي خلال موسمي 2017/18 حتى موسم 2021/22 قبل أن يعمل في النادي الأهلي بقطاع الأكاديميات ثم نائب للمدير رياضي ثم مدرب مساعد.

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