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خطوة واحدة تفصل يانيك فيريرا عن تدريب الزمالك

05:28 م الإثنين 30 يونيو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    يانيك فيريرا المرشح لتدريب الزمالك
  • عرض 10 صورة
    يانيك فيريرا المرشح لتدريب الزمالك
  • عرض 10 صورة
    يانيك فيريرا المرشح لتدريب الزمالك
  • عرض 10 صورة
    يانيك فيريرا المرشح لتدريب الزمالك
  • عرض 10 صورة
    يانيك فيريرا المرشح لتدريب الزمالك
  • عرض 10 صورة
    يانيك فيريرا المرشح لتدريب الزمالك
  • عرض 10 صورة
    يانيك فيريرا المرشح لتدريب الزمالك
  • عرض 10 صورة
    يانيك فيريرا المرشح لتدريب الزمالك
  • عرض 10 صورة
    يانيك فيريرا
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كتب- محمد خيري:

اقترب بشدة يانيك فيريرا، من تدريب الفريق الأول لنادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة، خلفا لأيمن الرمادي.

ووفقا لمصدر مطلع أكد أن نادي الزمالك، استقر على المدرب الشاب بعد دراسة وافية، وحصل على رضاء حسين لبيب رئيس النادي، وكذلك لجنة التخطيط التي تضم أحمد حسام ميدو وحازم إمام وعمرو الجنايني.

وأوضح المصدر، أن جون إدوارد، أنهى المفاوضات مع المدير الفني الجديد وبالفعل تم عقود الاتفاق للمدير الفني الجديد، من أجل التوقيع، وإرسال تذاكر الطيران للوصول إلى القاهرة.

واختتم المصدر، أن نادي الزمالك سوف يعلن عن المدير الفني بشكل رسمي، فور الانتهاء من التوقيع والوصول إلى القاهرة لقيادة الفريق بشكل رسمي في المرحلة المقبلة.

وكانت آخر تجربة لفيريرا مع نادي راسينج مولنبيك البلجيكي الذي يلعب في الدرجة الثانية، وخاض الفريق معه 31 مباراة، فاز في 18 لقاء وخسر 6 مواجهات، وتعادل في 7 مواجهات.

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