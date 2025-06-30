رسميًا.. حارس الزمالك السابق ينضم للاتحاد السكندري

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن نادي الاتحاد السكندري تعاقده رسميًا مع الحارس المخضرم محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى الزمالك ومودرن سبورت السابق، وذلك في إطار تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026.

وأنهى مسؤولو النادي السكندري، برئاسة محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادي، إجراءات ضم جنش بعقد يمتد لموسم واحد، بناءً على توصية من الجهاز الفني بقيادة المدرب أحمد سامي، الذي يرى في الحارس إضافة قوية للخط الخلفي للفريق في المرحلة المقبلة.

وخضع جنش للفحوصات الطبية التي أجراها الجهاز الطبي بالنادي، والتي أكدت جاهزيته وسلامته بشكل كامل.

ويأتي التعاقد مع جنش تزامنًا مع اعتماد الاتحاد السكندري لتشكيل الجهاز الفني للفريق الأول في الموسم الجديد، والذي يضم كل من:

أحمد سامي: مديرًا فنيًا

أحمد سعيد "أوكا": مدربًا عامًا

صلاح أمين: مدربًا مساعدًا

حسن نصر: مدربًا لحراس المرمى

محمد أيمن هلال: محلل أداء