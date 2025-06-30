كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

إنتر ميلان

- -
22:00

فلومينينسي

جميع المباريات

إعلان

رسميًا.. حارس الزمالك السابق ينضم للاتحاد السكندري

04:22 م الإثنين 30 يونيو 2025

جنش

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن نادي الاتحاد السكندري تعاقده رسميًا مع الحارس المخضرم محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى الزمالك ومودرن سبورت السابق، وذلك في إطار تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026.

وأنهى مسؤولو النادي السكندري، برئاسة محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادي، إجراءات ضم جنش بعقد يمتد لموسم واحد، بناءً على توصية من الجهاز الفني بقيادة المدرب أحمد سامي، الذي يرى في الحارس إضافة قوية للخط الخلفي للفريق في المرحلة المقبلة.

وخضع جنش للفحوصات الطبية التي أجراها الجهاز الطبي بالنادي، والتي أكدت جاهزيته وسلامته بشكل كامل.

ويأتي التعاقد مع جنش تزامنًا مع اعتماد الاتحاد السكندري لتشكيل الجهاز الفني للفريق الأول في الموسم الجديد، والذي يضم كل من:

أحمد سامي: مديرًا فنيًا

أحمد سعيد "أوكا": مدربًا عامًا

صلاح أمين: مدربًا مساعدًا

حسن نصر: مدربًا لحراس المرمى

محمد أيمن هلال: محلل أداء

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جنش الاتحاد السكندري الحارس المخضرم محمود عبد الرحيم الزمالك مودرن سبورت الحارس المخضرم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الأجانب يبيعون الدولار للاستثمار في الجنيه.. فما الأسباب؟
اقتصاد مصر ينمو بأعلى وتيرة منذ 3 سنوات.. ما السبب؟
جبالي: تطبيق أحكام "الإيجار القديم" وضمان فاعليته يتوقف على تعهدات الحكومة
شديد الحرارة ورطوبة.. توقعات طقس الساعات المقبلة