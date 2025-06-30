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بتواجد الأهلي والزمالك.. الاتحاد الكويتي يعلن الاقتراب من استضافة السوبر المصري

04:19 م الإثنين 30 يونيو 2025

كأس السوبر المصري

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كتب- محمد خيري:

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم، الاقتراب من استضافة بطولة السوبر المصري/ موسم 2025، بعد اعتذار مجلس أبوظبي.

وقال أحمد اليوسف رئيس الاتحاد الكويتي عبر صحيفة الجريدة الكويتية: "وصلنا إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات مع الاتحاد المصري لتنظيم كأس السوبر المصري بمشاركة الأهلي وسيراميكا وبيراميدز والزمالك في نوفمبر المقبل".

ويأتي هذا بعدما أعلن مجلس أبوظبي بدولة الإمارات، عدم إقامة بطولة السوبر المصري هذا العام هناك، دون أسباب واضحة.

وكانت بطولة السوبر المصري أقيمت الموسم الماضي في الإمارات، وحقق النادي الأهلي لقبها، عقب الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

ويشارك النادي الأهلي بصفته بطلا للدوري المصري، والزمالك بطل الكأس وسيراميكا كليوباترا، الحاصل على بطولة كأس الرابطة، بينما يشارك فريق بيراميدز بالكارت الذهبي.

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