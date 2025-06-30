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رئيس البنك الأهلي يفجر مفاجأة بشأن ضم مصطفى شلبي

04:10 م الإثنين 30 يونيو 2025
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    احتفال مصطفى شلبي بهدفه (3)
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    احتفال مصطفى شلبي
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    مصطفى شلبي من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
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    مصطفى شلبي
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    مصطفي شلبي
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    مصطفى شلبي من تدريبات الزمالك اليوم
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    مصطفى شلبي مع بعثة الزمالك المغادرة إلى نيجيريا
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كتب- محمد خيري:

كشف اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي حقيقة التعاقد مع مصطفى شلبي لاعب نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال نصار في تصريحات مع الإعلامي كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "مصطفى شلبي خارج حساباتنا في الموسم المقبل، ولم نتحدث مع الزمالك لضمه".

وأضاف: "تعاقدنا مع اوفا ومصطفى دويدار، وبن شرقي وعمرو الجزار من المحلة، وتعاقدنا مع يسري وحيد واحمد متعب من الجيش، وتعاقدنا مع احمد طارق سليمان حارس مرمى واعد، وتعاقدنا في ظل احتياجات الفريق وطلبات المدرب

واختتم تصريحاته: "أحمد ربيع مكمل بشكل طبيعي مع البنك الأهلي، وتعاقدنا مع لاعبين في ظل احتياجاتنا الفنية ورغبة طارق مصطفى".

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