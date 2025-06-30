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"يعتزل أم يستمر؟".. مصدر يكشف موقف شيكابالا بعد تدخل ميدو

02:53 م الإثنين 30 يونيو 2025
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    محمود عبد الرازق شيكابالا (1)
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    محمود الحلواني مع شيكابالا
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    محمود شيكابالا يحتفل بهدف حسام أشرف
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    محمود عبد الرازق شيكابالا (7)
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كتب- محمد خيري:

كشف مصدر مطلع، موقف محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لنادي الزمالك، من الاعتزال أو الاستمرار مع الفريق الأبيض

الساعات الماضية، شهدت إثارة جدل واسعة، حول مستقبل شيكابالا، واعتزاله كرة القدم وختام مشواره مع الزمالك.

ووفقا لمصدر مطلع في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أكد أن شيكابالا لم يحسم موقفه من الاعتزال أو الاستمرار مع الزمالك، حتى الآن.

وأوضح المصدر، أن شيكابالا كانت رغبته في الفترة الماضية، الاعتزال بنهاية الموسم المنقضي، وبعدها عاد للتفكير في مستقبله بعد رغبة تدخل أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط من أجل استمراره مع الفريق".

وأختتم المصدر: "خلال ساعات شيكابالا سوف يتخذ قراره سواء بالاعتزال أو البقاء مع الزمالك لمدة موسم آخر المتبقي له في عقده مع الفريق".

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