كتب- محمد عبدالهادي:

أشاد النجم المصري عمر مرموش، مهاجم مانشستر سيتي، بالأجواء الإيجابية التي تسود معسكر الفريق المقام حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال مشاركة الفريق في منافسات كأس العالم للأندية.

وقال مرموش في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "الأجواء هنا مميزة للغاية، الهلال فريق معروف وقوي جدًا ويعد من أفضل الأندية بالسعودية، وقد أثبت جدارته في هذه البطولة".

وأضاف: "نحترم جميع المنافسين، لكننا نؤمن بقدراتنا، ونعلم جيدًا أنه إذا قدمنا أفضل ما لدينا، سيكون من الصعب للغاية التفوق علينا، كل فريق لديه فرصة للفوز بالبطولة، وهذا ما يجعل مشاركتنا هنا أمرًا رائعًا، لأننا نواجه فرقًا من جميع أنحاء العالم".

وتابع النجم المصري حديثه مؤكدًا على الروح العائلية التي تجمع اللاعبين: "نقضي الكثير من الوقت معًا، من الإفطار وحتى العشاء، وبين الحصص التدريبية وبعدها، وهو ما يعزز الترابط بيننا ويجعلنا نشعر وكأننا عائلة واحدة".

واختتم مرموش تصريحاته قائلاً: "ربما نبقى هنا لمدة شهر، لذلك من المهم أن نستمتع بكل يوم نقضيه سويًا، هذه الأجواء تساعد كثيرًا في بناء كيمياء قوية بين اللاعبين، وتنعكس بشكل مباشر على مستوى الأداء داخل الملعب".

من المنتظر أن تقام مباراة الهلال ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025 فجر الثلاثاء، في تمام الساعة الرابعة فجرًا، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.