تلميذ بيسيرو.. أرقام وانجازات بيدرو كايشينيا مدرب الزمالك المحتمل

كتب- محمد عبدالهادي:

تصاعدت خلال الساعات الماضية أنباء قوية عن اقتراب المدرب البرتغالي بيدرو كايشينيا من تولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في ظل سعي الإدارة لحسم ملف الجهاز الفني قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية، أبرز أرقام وإنجازات المدرب البرتغالي بيدرو كايشينيا كالتالي:

كايشينيا، البالغ من العمر نحو 53–54 عامًا (من مواليد 1971–1972)، بدأ مشواره التدريبي عام 1999 مع فرق الناشئين في نادي بيجا البرتغالي، قبل أن يتدرج في المناصب الفنية ويعمل مساعدًا لجوزيه بيسيرو في الهلال السعودي (2006–2007) والمنتخب السعودي (2009–2010).

لاحقًا، تولى مناصب تدريبية مختلفة كمدير فني، حيث قاد أندية في البرتغال، المكسيك، قطر، اسكتلندا، السعودية، الأرجنتين، والبرازيل.

تولى كايشينيا تدريب عدة فرق بارزة أبرزها سانتوس لاجونا وكروز أزول المكسيكيين، رينجرز الأسكتلندي، الشباب السعودي، وريد بول براجانتينو البرازيلي، إضافة إلى تجربة أخيرة مع نادي سانتوس البرازيلي بين ديسمبر 2024 وأبريل 2025.

خاض كايشينيا خلال مسيرته كمدير فني 569 مباراة، محققًا 226 انتصارًا، و164 تعادلاً، مقابل 179 خسارة، وفقًا لإحصائيات ويكيبيديا الإسبانية.

وحقق المدرب البرتغالي خمسة ألقاب كبرى، بواقع ثلاثة مع سانتوس لاجونا (كأس المكسيك – Apertura 2014، الدوري المكسيكي – Clausura 2015، ولقب Campeón de Campeones عام 2015)، واثنين مع كروز أزول (كأس المكسيك – Apertura 2018، وسوبركوبا المكسيكية 2019).

كما نال جائزة أفضل مدرب في الدوري المكسيكي عام 2015، وجائزة مدرب الشهر في الدوري البرازيلي خلال سبتمبر وأكتوبر 2023.