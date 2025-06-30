تحرك هام من الأهلي لتأمين إمام عاشور.. شوبير يفجر مفاجأة

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي السابق، مفاجأة بشأن تحرك النادي الأهلي، لتأمين مستقبل إمام عاشور لاعب الفريق، في الفترة المقبلة.

قال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "الأهلي سيتحرك لتعديل عقد إمام عاشور، مع النادي في الفترة المقبلة بما يتوافق مع إمكانياته".

وأكمل: "إمام عاشور لم يتحدث في موضوع الفلوس بصراحة، ولكن الأهلي يقدر تماما ما يقدمه اللاعب".

وأوضح نجم الأهلي السابق: "وسام أبو علي تم تمديد عقده ويشكر في ذلك محمد رمضان، الذي كان لديه رؤية مستقبلية، في أن وسام مهاجم مميز وسيفيد النادي الأهلي كثيرا":

وتابع: "رضا سليم غالبا سيرحل إلى نادي سيراميكا كليوباترا، ولكن التونسي كريستو هيتعب النادي، لأنه مالوش مكان، وبالطبع الاهلي عاوز يمشيه واللاعب لسه فاضله سنتين في عقده".