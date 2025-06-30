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تحرك هام من الأهلي لتأمين إمام عاشور.. شوبير يفجر مفاجأة

01:58 م الإثنين 30 يونيو 2025
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    إمام عاشور (4)
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    إمام عاشور.
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    إصابة إمام عاشور
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    بكاء إمام عاشور بعد إصابته (4)
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    بكاء إمام عاشور بعد إصابته (3)
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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي السابق، مفاجأة بشأن تحرك النادي الأهلي، لتأمين مستقبل إمام عاشور لاعب الفريق، في الفترة المقبلة.

قال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "الأهلي سيتحرك لتعديل عقد إمام عاشور، مع النادي في الفترة المقبلة بما يتوافق مع إمكانياته".

وأكمل: "إمام عاشور لم يتحدث في موضوع الفلوس بصراحة، ولكن الأهلي يقدر تماما ما يقدمه اللاعب".

وأوضح نجم الأهلي السابق: "وسام أبو علي تم تمديد عقده ويشكر في ذلك محمد رمضان، الذي كان لديه رؤية مستقبلية، في أن وسام مهاجم مميز وسيفيد النادي الأهلي كثيرا":

وتابع: "رضا سليم غالبا سيرحل إلى نادي سيراميكا كليوباترا، ولكن التونسي كريستو هيتعب النادي، لأنه مالوش مكان، وبالطبع الاهلي عاوز يمشيه واللاعب لسه فاضله سنتين في عقده".

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