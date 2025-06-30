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أحمد مرتضى منصور: هنأت الخطيب بعد نهائي القرن رغم الخلافات

01:43 م الإثنين 30 يونيو 2025

أحمد مرتضى منصور

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كتب- محمد عبد الهادي:

كشف أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، عن كواليس موقفه عقب خسارة "نهائي القرن" أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أنه كان أول من بادر بتهنئة رئيس الأهلي، محمود الخطيب، رغم علمه المسبق بقرار رحيل مجلس إدارة الزمالك بعد المباراة.

وقال أحمد مرتضى خلال ظهوره في بودكاست مع الإعلامي عمر ربيع ياسين:

"رغم الخلافات المعروفة بين والدي المستشار مرتضى منصور والكابتن محمود الخطيب، إلا أنني توجهت إليه بعد المباراة، وسلمت عليه وهنأته بالفوز، لأنني كنت أمثل كيان نادي الزمالك، وفي مواقع المسؤولية هناك تصرفات يجب اتخاذها حتى لو لم نكن راضين عنها، لأن هذه هي الأصول."

وأضاف: "في تلك الفترة، كان النادي الأهلي يواجه ضغوطًا كبيرة بسبب غيابه عن البطولات، في حين كان الزمالك يتفوق في الأداء والنتائج، وبعد تتويج الأهلي باللقب، تغيرت الأمور، وحدثت تحولات كبيرة، أبرزها حل مجلس إدارة الزمالك."

وأكد عضو مجلس إدارة الزمالك أن الخطيب تعامل معه بود واحترام، قائلاً:

"برغم الخلافات السابقة، الكابتن الخطيب سلّم عليّ بشكل طبيعي، وأظهر احترامًا كبيرًا، وهو ما أقدّره."

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أحمد مرتضى منصور الخلافات محمود الخطيب نهائي دوري أبطال أفريقيا
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