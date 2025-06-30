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تفاصيل جلسة هاني أبوريدة مع مسؤول بكاف

01:38 م الإثنين 30 يونيو 2025

هاني أبوريدة

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كتب- محمد خيري:

التقي المهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وبوصفه رئيساً لاتحاد شمال أفريقيا، صباح اليوم بمقر الاتحاد سارة موكونا مدير الاتحادات الأعضاء بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بحضور الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد.

تطرق الاجتماع لمناقشة كل ما يتعلق بخطة عمل اتحاد شمال افريقيا ودوره في تطوير هياكل الإدارة على جميع المستويات، لتقديم الدعم الرياضي والإداري لأعضائه من اتحادات منطقة شمال أفريقيا.

جدير بالذكر، أن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه السابق قرر انطلاق دوري القسم الثاني (أ و ب) للموسم الجديد 2025- 2026 يوم 14 أغسطس المقبل، ودوري القسم الثالث والرابع في الأول من سبتمبر المقبل .

كما تقرر انطلاق دوري كرة الصالات في الأول من سبتمبر المقبل.

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أبوريدة هاني أبوريدة اتحاد الكرة كاف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
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