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منتخب الريشة الطائرة الهوائية يغادر إلى غانا للمشاركة في بطولة إفريقيا

12:59 م الإثنين 30 يونيو 2025

منتخب الريشة الطائرة

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كتب- محمد خيري:

غادرت بعثة المنتخب الوطني للريشة الطائرة الهوائية مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، متوجهة إلى غانا للمشاركة في بطولة إفريقيا المقرر إقامتها خلال الفترة من 30 يونيو الجاري وحتى 7 يوليو المقبل، والمؤهلة لكأس العالم.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني 8 لاعبين وهم: "عاليا عمرو الغندور - فاطمة محمد ربيع - لجين أشرف - ندى شريف محمد - أحمد علي البهنساوي - محمود منتصر محمود - عبد الرحمن مجدي عبد الستار - علي أشرف محمود"، ويشرف على المنتخب فنيًا منير فايز.

وكان منتخبنا الوطني قد استعد للمشاركة في البطولة القارية بخوض معسكر تدريبي على ملاعب نادي هليوبوليس بمدينة الشروق.

وسيتحدد عدد الدول المشاركة في البطولة وقرعة منتخبنا الوطني عقب نهاية الإجتماع الفني.

ويأمل أبناء النيل في تحقيق نتيجة جيدة في المشاركة الأولى لهم بالبطولة القارية بهذه المنافسة.

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بعثة المنتخب الوطني للريشة الطائرة الهوائية منتخب الريشة الطائرة الهوائية غانا بطولة إفريقيا
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