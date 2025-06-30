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"مش طماع وبلغتهم".. أحمد مرتضى يكشف مفاجأة جديدة بشأن انتقال زيزو للأهلي

12:48 م الإثنين 30 يونيو 2025
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    زيزو
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    زيزو
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    زيزو
  • عرض 8 صورة
    زيزو
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    زيزو
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    ميسي ضد زيزو
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    زيزو
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كتب- محمد خيري:

تحدث أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، على انتقال أحمد سيد زيزو، للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية بعد انتهاء عقده مع الزمالك.

وشارك أحمد سيد زيزو، مؤخرا مع النادي الأهلي، في بطولة كأس العالم للأندية التي ودع الأحمر منافستها مبكرا، وتحديدا من دور المجموعات.

قال أحمد مرتضى منصور في بودكاست مع الإعلامي عمر ربيع ياسين: "لما وصل الزمالك مع أحمد سيد زيزو لمرحلة أنه وافق على بيعه وهو رفض الرحيل؛ تواصلت مع مجلس الزمالك من خلال بعض الأشخاص وقلتلهم بيعوه هو كدا واخد سكة الأهلي".

وأوضح عضو مجلس الزمالك السابق: "توقعت إن زيزو يروح الأهلي أو بيراميدز اللي يدفع اكتر ودا مش عيب يا جماعة، واللي يقول زيزو طماع هقوله كل لاعيبة مصر طماعة بقي".

واختتم تصريحاته: "زيزو بيدور علي مصلحته ودا حقه وعايز يجمع اكبر قدر من المكاسب المادية في فترة لعبه ودا مش طمع دا حق مشروع".

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