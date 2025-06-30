كتب- محمد خيري:

دافع الإعلامي أحمد شوبير، عن الفريق الأول للنادي الأهلي، بعد المشاركة الأخيرة في بطولة كأس العالم للأندية، والخروج مبكرا من دور المجموعات.

قال "شوبير" خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة "ألأهلي": "كل ما أُثير حول فتح المعسكر لوسائل الإعلام وغياب الانضباط التنظيمي لا أساس له من الصحة".

وتابع: "كافة تفاصيل المعسكر كانت مرتبة ومنظمة بدقة قبل انطلاق مباراة الأهلي أمام فريق باتشوكا المكسيكي، وكل الترتيبات تمت وفق بروتوكولات واضحة تم الاتفاق عليها مسبقًا مع الشركة المتحدة، الراعي الرسمي للنادي".

وأوضح شوبير: "الشركة المتحدة كانت قد أبرمت اتفاقًا مع النادي الأهلي يتضمن توثيق وتغطية بعض جوانب المعسكر التدريبي لأهداف تسويقية وإعلامية بحتة، وهي تغطية تمت بمقابل مادي محدد وضمن إطار احترافي لا يؤثر بأي حال على سير التحضيرات الفنية للفريق أو تركيز اللاعبين والجهاز الفني".

وأضاف: “ما حدث ليس له علاقة بمباراة الأهلي الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي، والتي كان الأحمر فيها الطرف الأفضل والأكثر سيطرة وكان الأقرب لتحقيق الفوز”.

وتابع: "ما يُروّج حول أن الفريق تأثر سلبيًا إعلاميًا أو نفسيًا بسبب الفعاليات الإعلامية المصاحبة للمعسكر لا يعدو كونه اجتهادات غير مبنية على معلومات حقيقية، والبعثة الحمراء كانت ملتزمة بكافة التعليمات الداخلية".

وأردف: "الجهاز الفني بقيادة ريبيرو وقتها كان على دراية تامة بكافة التفاصيل ولم يبد أي اعتراض على الترتيبات، بل تمت الموافقة عليها مسبقًا وتم تنفيذها دون أي تأثير على البرنامج التدريبي أو التحضيري للفريق".

وشدد: "الهدف من هذه الحملات ليس سوى إثارة الجدل والتشكيك في قرارات الإدارة، ولكن الجماهير لديها من الوعي ما يجعلها تميز بين النقد الموضوعي والمحاولات المستمرة للتقليل من إنجازات الأهلي أو التشويش على استعداداته.

واختتم شوبير: "الأهلي سيبقى مؤسسة محترفة تُدار بأسس واضحة، ومن حق الرعاة والجهات الإعلامية توثيق مثل هذه اللحظات المهمة ما دام ذلك يتم في إطار منظم ومتفق عليه".