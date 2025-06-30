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أول رد..شيكابالا يثير الجدل بعد أنباء اعتزاله

11:45 ص الإثنين 30 يونيو 2025
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    حزن شيكابالا من مراسم الإعلان عن الشكل الجديد لكأس دوري أبطال أفريقيا
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    شيكابالا
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كتب- محمد خيري:

أثار محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لنادي الزمالك، الجدل حول مصيره في الفترة المقبلة.

وشهدت الساعات الماضية، اثارت جدل واسعة، حول مستقبل شيكابالا، واعتزاله كرة القدم وختام مشواره مع الكروي.

وحرص "شيكابالا"، على توجيه رسالة غير مباشرة، للجماهير البيضاء للرد على أنباء اعتزاله، والاكتفاء بما قدمه في الملاعب المصرية.

ونشر محمود شيكابالا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، استوري لدعم الجماهير له، من أجل الاستمرار في الملاعب، أو الاعتزال.

ولم يعلق أو يشير قائد فريق الزمالك، على قراره النهائي سواء بالبقاء واستكمال عقده الموسم المقبل مع الزمالك، أو الاعتزال والاكتفاء بما قدمه في الملاعب.

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