عرض بالدولار.. الزمالك يصدم لاعبه بالرحيل

طالب نادي الزمالك لاعبه الفلسطيني، عمر فرج بالبحث عن نادي جديد خلال الفترة المقبلة، في ظل صعوبة استمراره داخل النادي الأبيض.

عمر فرج عاد مؤخرا من الإعارة في الدوري السويدي، بعدما فشل في تقديم أوراق اعتماده مع الزمالك، خلال الفترة التي شارك فيها، ولم يتأقلم على الأوضاع في مصر.

وأوضح مصدر مطلع، في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن جون إدوارد، يرى أن اللاعب لم يقدم جديد مع فريق الزمالك، حال استمراره ولابد من رحيله، خلال فترة الانتقالات الحالية لعدم حاجة النادي لجهوده.

وأكمل، أن عمر فرج جاء لنادي الزمالك بمبلغ يقترب من مليون دولار، يستحقه ناديه السويدي في الفترة الحالية، وذلك طالب النادي اللاعب بعرض كبير ماديا، مع رفض رحيله بشكل مجاني.

واختتم المصدر، أن اللاعب يتألق في الدوري السويدي في ظل تعوده على الأجواء، هناك وعدم تأقلمه على الأوضاع في الدوري المصري، وهو ما جعله يخرج للإعارة بعد مدة قصيرة مع الأبيض.