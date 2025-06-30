برتغالي جديد يدخل بقوة ترشيحات تدريب الزمالك

اسم برتغالي جديد، دخل بقوة ضمن دائرة المرشحين لتولي تدريب نادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة، بدلا من أيمن الرمادي.

جون إدوارد المدير الرياضي بنادي الزمالك، قرر التعاقد مع مدير فني أجنبي، لقيادة الفريق في الفترة المقبلة، بدلا من أيمن الرمادي الذي رحل عقب انتهاء عقده بشكل رسمي.

وأوضح مصدر مطلع داخل النادي، أن البرتغالي بيدرو كايشينيا مدرب سانتوس البرازيلي السابق، دخل ضمن الترشيحات، من أجل تدريب الفريق.

وأوضح المصدر أن نادي الزمالك، سوف يعلن عن المدير الفني الجديد، خلال منتصف الأسبوع الحالي، حيث يتم التواصل مع الأسماء المرشحة، من أجل الاستقرار على الاسم النهائي، دون الكشف عن هويته حاليا.

وأختتم المصدر، أن نادي الزمالك يضع الرتوش الأخيرة مع المدير الفني الجديد، قبل توقيع العقود بشكل رسمي، والإعلان، استعدادا للموسم المقبل.

ونجح نادي الزمالك مؤخرا في تحقيق بطولة كأس مصر، بجهاز فني مصري بقيادة أيمن الرمادي، بعد الفوز على بيراميدز، بركلات الترجيح في المباراة النهائية التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1\1.