9 صور لاحتفال نجم بيراميدز مع زوجته ببطولة دوري أبطال إفريقيا

القاهرة - مصراوي

نشرت زوجة محمد حمدي، لاعب نادي بيراميدز، عبر حسابها الرسمي على منصة الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور التي جمعتها بزوجها وعائلته، وذلك بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا مع فريقه في إنجاز تاريخي يعد الأول من نوعه لنادي بيراميدز.

وظهرت زوجة اللاعب وأولاده في الصور وهي تحتفل مع محمد حمدي وأفراد العائلة وهم يحملون كأس دوري أبطال أفريقيا وسط أجواء فرح، حيث علقت على الصورة قائلا "البطل الأول والأخير".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع المنشور، مقدمين التهاني للاعب على هذا الإنجاز القاري، الذي يعد محطة فارقة في مسيرته الكروية.