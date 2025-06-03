كتب - محمد القرش:

تصوير - هاني رجب:

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي على تقديم واجب العزاء في والدة عمرو الجنايني عضو مجلس التخطيط بنادي الزمالك.

وجاء محمود الخطيب رئيس المارد الأحمر على رأس الوفد الذي تكون من: محمد الدماطي - طارق قنديل - خالد مرتجي.

وشهد العزاء حضور العديد من نجوم كرة القدم المصرية، حيث تواجد كل من: محمد فضل وطارق يحيى وجمال عبد الحميد، بجانب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وفي سياق متصل، تعذر سفر محمود الخطيب، رئيس النادي، مع بعثة الأهلي التي تتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، وذلك لحاجته الطارئة لإجراء بعض الفحوصات الطبية عقب حالة «الدوار» التي انتابته أثناء ترؤسه العديد من الاجتماعات بمقر النادي بالجزيرة.

وتقرر تكليف المهندس خالد مرتجي برئاسة البعثة إلى أن يتمكن رئيس النادي من اللحاق بها خلال الأيام القليلة المقبلة.