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5 صور من حضور محمود الخطيب عزاء والدة عمرو الجنايني

11:21 م الثلاثاء 03 يونيو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    خالد مرتجي
  • عرض 5 صورة
    محمود الخطيب
  • عرض 5 صورة
    الخطيب
  • عرض 5 صورة
    محمد الدماطي
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أقيم اليوم الثلاثاء الموافق 3 يونيو الجاري، عزاء والدة عمرو الجنايني عضو لجنة التخطيط بالزمالك ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان الجنايني أعلن أمس الإثنين وفاة والدته، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون صلاة الجنازة على أمي بعد أذان العصر في مسجد فاطمة الشربتلي، التجمع الخامس نسألكم الدعاء".

وحرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على حضور عزاء والدة عمرو الجنايني.

كما شهد العزاء حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الأهلي، هما الثنائي خالد مرتجي نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، محمد الدماطي هو عضو المجلس.

ويذكر أن عمرو الجنايني يتواجد في الوقت الحالي، ضمن لجنة التخطيط داخل نادي الزمالك، رفقة كلا من أحمد حسام ميدو وحازم إمام، للعمل على تطوير قطاع كرة القدم في النادي بشكل كامل.

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محمود الخطيب عمرو الجنايني الزمالك الاتحاد المصري لكرة القدم مسجد فاطمة الشربتلي التجمع الخامس
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