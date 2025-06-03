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عزاء والدة الجنايني.. أول ظهور لحسين لبيب بعد الوعكة الصحية (صور)

11:11 م الثلاثاء 03 يونيو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    حسين لبيب من غزاء والدة عمرو الجنايني (1)
  • عرض 5 صورة
    حسين لبيب من غزاء والدة عمرو الجنايني (2)
  • عرض 5 صورة
    حسين لبيب من عزاء والدة عمرو الجنايني (2)
  • عرض 5 صورة
    حسين لبيب من عزاء والدة عمرو الجنايني (1)
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كتب - محمد القرش:

حرص حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على تقديم واجب العزاء للأستاذ عمرو الجنايني، عضو لجنة التخطيط والتطوير بالنادي، في وفاة والدته.

ورغم الظروف الصحية للكابتن حسين لبيب، إلا أنه تحامل على نفسه وأصر على حضور العزاء الذي أُقيم اليوم، نظراً للعلاقة الوطيدة التي تربطه بعمرو الجنايني.

وحضر العزاء أيضاً عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك.

وكان حسين لبيب تعرض لوعكة صحية اضطرته للسفر إلى فرنسا لإجراء الفحوصات اللازمة، قبل أن يعود إلى القاهرة قبل نحو أسبوعين، ويستكمل مراحل العلاج، والتي شارف على الانتهاء منها عقب انتهاء عيد الأضحى المبارك.

حسين لبيب من عزاء والدة عمرو الجنايني (1)حسين لبيب من عزاء والدة عمرو الجنايني (2)

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