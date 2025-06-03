13 صورة لمروان عطية وزوجته احتفالا بهذه المناسبة

القاهرة - مصراوي:

شاركت زوجة لاعب النادي الأهلي، مروان عطية، متابعيها عبر حسابها الرسمي على منصة الصور والفيديوهات "إنستغرام"، صورا رومانسية احتفالا باقتراب مودلهما الأول.

وكتبت: “وخلق الله من حبنا جنينا في انتظار ثمرة حبنا الأولى.. في انتظار أول عطايا الرحمن جنين نصفه أنا ونصفه أنت، رغم أني لا أحب الانتظار، إلا أني أراه الآن جميلا، لأنني أدرك أن ما أترقبه يستحق كل لحظة انتظار نحن بانتظار روح جديدة تزين حياتنا، في انتظار قطعة من السكر”.

وقد لاقى المنشور تفاعلًا واسعًا من متابعيها ومحبي اللاعب، الذين سارعوا إلى تقديم التهاني والدعوات للزوجين بحمل آمن وسلامة المولود.

وظهرت في الصور التي نشرتها زوجة مروان عطية وهما يحملان قميص النادي الأهلي، وقد كتب عليه اسم "آلما"، والذي يبدو أنه سيكون اسم المولودة المرتقبة