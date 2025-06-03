حقيقة سخرية الأهلي من الزمالك في تقديم صفقة تريزيجيه

كتبت-هند عواد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة من إعلان النادي الأهلي عن ضم محمود حسن تريزيجيه، تشير إلى وجود سخرية من نادي الزمالك.

وظهر في الصورة محمود حسن تريزيجيه يصافح "أراجوز" يرتدي قميص الزمالك، إلا أنه تبين لاحقًا أن الصورة معدلة باستخدام برنامج "الفوتوشوب".

وأعلن النادي الأهلي رسميًا تعاقده مع محمود حسن تريزيجيه يوم الأحد الماضي، حيث نشر مقطع فيديو يُظهر اللاعب يتجول في أجواء "المولد"، وظهرت فيه مشاهد مختلفة، من بينها لقطة يصافح فيها تريزيجيه "أراجوز"، ولكن الأخير لم يكن يرتدي قميص الزمالك كما أشيع.

ويستعد الأهلي حاليًا للمشاركة في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو. ويشارك الأهلي ضمن المجموعة الأولى التي تضم فرق إنتر ميامي، بورتو، وبالميراس.

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