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"بن رمضان على الأبواب".. الأهلي يعلن ثالث الصفقات الصيفية

10:17 م الثلاثاء 03 يونيو 2025
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    تقديم محمد علي بن رمضان لاعبا للأهلي (1)
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    تقديم محمد علي بن رمضان لاعبا للأهلي (7)
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    تقديم محمد علي بن رمضان لاعبا للأهلي (6)
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كتب - محمد القرش:

أعلن النادي الأهلي انتقال التونسي محمد علي بن رمضان للفريق الأول لكرة القدم.

وجاء التعاقد مع لاعب خط الوسط استعدادا لخوض بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان المارد الأحمر أعلن التعاقد مع محمود حسن تريزيجيه وحارس المرمى محمد سيحا خلال الأيام الماضية.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى بمونديال الأندية بجانب كل من: إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

ويفتتح المارد الأحمر البطولة عندما يلاقي إنتر ميامي يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025، في تمام الساعة الثالثة فجرا.

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