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"بالسرينة".. الأهلي يستعد للإعلان عن صفقة جديدة

09:54 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

سرينة الأهلي

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القاهرة - مصراوي

أشعل النادي الأهلي منصات التواصل الاجتماعي منذ قليل بعد نشره مقطع فيديو "السرينة" عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، ويشير الفيديو إلى اقتراب الكشف عن صفقة جديدة.

ولم يعلن الأهلي حتى اللحظة عن أي تفاصيل رسمية تتعلق بالصفقة، سواء من حيث اسم اللاعب أو مركزه أو جنسيته، إلا أن الفيديو لقى تفاعل كبير من جماهير القلعة الحمراء، خاصة إن الأهلي أعلن عن صفقتين خلال الأيام الماضية.

يذكر أن الأيام الماضية شهدت انتشار صور للاعب التونسي أثناء خضوعه للكشف الطبي في مصر، للانضمام للأهلي قادما من نادي فرينكفاروزي المجري.

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سرينة الأهلي
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