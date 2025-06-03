عمر جابر: "كأس مصر مهم للزمالك ومتأكد من حضور الجماهير"

كتبت-هند عواد:

تحدث عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن لقاء بيراميدز في نهائي كأس مصر، مشيرا إلى أنهم يتطلعون لحصد اللقب.

وقال عمر جابر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "يوجد تحسن في الأداء بتوالي المباريات خلال الفترة الماضية، وهذا هو أسلوب لعب الزمالك الذي يعتمد على امتلاك الكرة بشكل كبير، ونتقدم بالشكر للكابتن أيمن الرمادي على الفترة القصيرة التي قضاها مع الفريق، لا سيما وأنه علمنا أموراً في الكرة كان الزمالك بعيداً عنها في الفترة الماضية".

وأضاف: "بطولة كأس مصر مهمة جداً لنادي الزمالك في ختام الموسم، وكنا نتمنى تحقيق بطولات أكثر من ذلك، ونتطلع لحصد اللقب، وهناك تركيز شديد من اللاعبين للفوز من أجل إسعاد الجماهير، خاصة وأن الموسم الحالي لم يكن الأفضل للزمالك، ولدينا فرصة في آخر الموسم لإسعاد الجمهور، وجماهير النادي تستحق أن تفرح، ونتمنى إسعادهم".

وأوضح: "هناك تركيز شديد من اللاعبين لتحقيق بطولة كأس مصر في نهاية الموسم، ونتحدث مع بعض لتحقيق البطولة، وندرس فريق بيراميدز، وهو منافس محترم يضم مجموعة جيدة من اللاعبين ونحترمه جداً، والزمالك يخوض أي مباراة نهائية بوجود الجمهور من أجل تحقيق الفوز وحصد اللقب".

واختتم عمر جابر: "كل لاعب مطالب بأن يقاتل في المباراة، وأن يبذل 200% من مجهوده، المباريات الأخيرة لم تشهد حضور الجماهير، ولكني متأكد من حضور الجمهور لمباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر، وننتظرهم في المباراة المقبلة، ونعلم حجم تأثيرهم على الفريق، ونسعى لتحقيق اللقب لإسعادهم".

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