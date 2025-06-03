سنحاول التأقلم.. عمر جابر يعلق على توقيت نهائي كأس مصر

كتبت-هند عواد:

علق عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على توقيت نهائي كأس مصر ضد بيراميدز.

ويواجه الزمالك بيراميدز، في الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل (يوم وقفة عرفات)، في إطار منافسات نهائي كأس مصر.

وقال عمر جابر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "في شهر رمضان الكريم على خوض المباريات بعد الإفطار، وكنا نتمنى أن يكون الموعد أفضل، أو يتم تغيير اليوم".

واختتم عمر: "لكن الموضوع ليس في أيدينا، وسنحاول التأقلم مع الظروف".

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